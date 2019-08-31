Новичок "Барселоны" Фирпо получил травму

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Новичок "Барселоны" Фирпо получил травму

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо получил повреждение.

Как сообщает сайт клуба, у 23-летнего футболиста выявили растяжение связок левого колена. Сроки восстановления пока неизвестны.

"Барселона" приобрела Фирпо этим летом за 18 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов.

Игрок дебютировал за каталонцев в прошлом туре Примеры в матче против "Бетиса".

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