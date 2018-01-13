Новичок "Барселоны" Мина получил имя в честь героя мультфильма

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Новичок "Барселоны" Мина получил имя в честь героя мультфильма

Хосе Эулисес Мина, отец новичка "Барселоны" Йерри Мины, рассказал, в честь кого получил имя футболист.

"Его выбрала мама Йерри. Нам очень нравился мультфильм "Том и Джерри", и так она выбрала имя. Хотя мы написали имя через букву "Й" - цитирует Мину-старшего El Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" заплатила за Мину 11,8 миллионов евро и заключила с ним контракт до лета 2023 года.

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