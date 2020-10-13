Новичок "Барселоны" назвал Месси лучшим игроком в мире
Новичок "Барселоны" американский защитник Серджиньо Дест поделился мнением об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.
"Моя мотивация заключается в том, что я буду играть вместе с лучшими футболистами в мире. Это была моя мечта. В "Барселоне" выступает лучший игрок в мире - Лионель Месси. Я могу многому научиться у него и других партнеров по команде. С такими игроками проще прогрессировать. Я постоянно видел Месси по телевизору, а теперь тренируюсь с ним. Это потрясающе", - приводит слова Деста Diario Sport.
19-летний Дест перешел в "Барселону" 1 октября 2020 года из "Аякса" за 22 миллиона евро.
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