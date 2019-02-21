Новичок "Барселоны" назвал величайшего футболиста всех времен

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Новичок "Барселоны" назвал величайшего футболиста всех времен

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг, подписавший контракт с "Барселоной", высказался о лидере каталонцев Лионеле Месси.

"Я очень рад, что смогу выступать с ним в одной команде. По моему мнению, Месси величайший футболист всех времен. Его игру трудно описать. Наверное он самый совершенный футболист" - приводит слова де Йонга Goal.com.

Напомним, что "Барселона" приобрела де Йонга за 75 миллионов евро, однако он присоединиться к клубу только ближайшим летом.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

У них видимо в контракте это прописано)

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Витамишка

Он не один так думает,поэтому здесь нет ничего плохого)

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