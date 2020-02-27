Новичок "Барселоны" сравнил Месси с богом
Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт поделился мнением об аргентинском форварде каталонского клуба Лионеле Месси.
"Если бы футбол был религией, то Месси был бы богом. Он оказывает влияние на ход матча. Выдающийся футболист", – приводит слова Брэйтуэйта пресс-служба клуба.
Напомним, что 28-летний Брэйтуэйт перешел в "Барселону" 20 февраля из "Леганеса" за 18 миллионов евро. На данный момент он сыграл за каталонцев один матч и отдал одну голевую передачу.
32-летний Месси в этом сезоне провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14