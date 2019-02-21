Новичок "Барселоны" высказался о переходе в каталонский клуб
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который летом перейдет в "Барселону", прокомментировал свой переход в каталонский клуб.
"Барселона" и "Аякс" очень похожие команды. Обе команду исповедуют похожий игровой стиль, основанный на контроле мяча. Посмотрим, хватит ли у меня навыков, чтобы играть за "Барселону". Я с детства хотел выступать за эту команду. Сборная Нидерландов и "Барселона" очень похожи благодаря Йохану Круиффу. Надеюсь, что буду приносить пользу обеим командам", - приводит слова де Йонга Football Espana.
Напомним, что "Барселона" согласовала переход 21-летнего де Йонга за 75 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 11 миллионов евро за счет бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18