Новичок "Барселоны" высказался о переходе в каталонский клуб

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Новичок "Барселоны" высказался о переходе в каталонский клуб
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который летом перейдет в "Барселону", прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

"Барселона" и "Аякс" очень похожие команды. Обе команду исповедуют похожий игровой стиль, основанный на контроле мяча. Посмотрим, хватит ли у меня навыков, чтобы играть за "Барселону". Я с детства хотел выступать за эту команду. Сборная Нидерландов и "Барселона" очень похожи благодаря Йохану Круиффу. Надеюсь, что буду приносить пользу обеим командам", - приводит слова де Йонга Football Espana.

Напомним, что "Барселона" согласовала переход 21-летнего де Йонга за 75 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 11 миллионов евро за счет бонусов.

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