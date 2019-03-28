Новичок "Баварии" Эрнандес успешно перенес операцию

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Новичок "Баварии" Эрнандес успешно перенес операцию
Французский защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, который летом перейдет в "Баварию", успешно прооперирован. 

"Операция Эрнандеса прошла успешно. Он пройдет курс восстановления в Мюнхене", - приводит слова главного тренера "Баварии" Нико Ковача официальный твиттер клуба.

Скорее всего, француз пропустит остаток нынешнего сезона.

Напомним, что "Бавария" объявила о переходе 23-летнего Эрнандеса за 80 миллионов евро. Француз стал самым дорогим защитником в истории и самым дорогим трансфером в истории "Баварии".

Не пропустите: "Баварская" точка бифуркации: кризис идей, хвала "перестройке" и 80 млн евро за Лукаса Эрнандеса. | http://soccernews.ru

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