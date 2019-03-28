Новичок "Баварии" Эрнандес успешно перенес операцию
Французский защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, который летом перейдет в "Баварию", успешно прооперирован.
"Операция Эрнандеса прошла успешно. Он пройдет курс восстановления в Мюнхене", - приводит слова главного тренера "Баварии" Нико Ковача официальный твиттер клуба.
Скорее всего, француз пропустит остаток нынешнего сезона.
Напомним, что "Бавария" объявила о переходе 23-летнего Эрнандеса за 80 миллионов евро. Француз стал самым дорогим защитником в истории и самым дорогим трансфером в истории "Баварии".
Не пропустите: "Баварская" точка бифуркации: кризис идей, хвала "перестройке" и 80 млн евро за Лукаса Эрнандеса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13