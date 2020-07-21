Новичок "Баварии" приехал на базу клуба на старом авто, а уехал на новой машине стоимостью более 100 тысяч евро

Новичок мюнхенской "Баварии" голкипер Александр Нюбель побывал на клубной базе и сдал анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Нюбель прибыл в расположение клуба на старом автомобиле Volkswagen Polo стоимостью 11 тысяч евро. На базе голкиперу выдали новенькую Audi RS6 Avant стоимостью 116 тысяч евро.

23-летний Нюбель перешел в "Баварию" в летнее трансферное окно из "Шальке" на правах свободного агента. За клуб из Гельзенкирхена он провел 53 матча во всех турнирах и пропустил 76 голов.

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