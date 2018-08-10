Новичок "Челси" попросил Азара остаться в команде

Новоиспеченный голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага попросил вингера своей команды Эдена Азара не уходить из клуба.

" Мне всегда нравилось, когда лучшие игроки выступают в моей команде. Для Азара это его личное решение, и я не знаю, что он в конечном итоге решит, но я бы хотел, чтобы он остался ", - приводит слова 23-летнего вратаря "аристократов" Le 10 Sport.

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