Новичок ЦСКА Абель Эрнандес: кто он, сбитый летчик или потенциальный топ?

Позавчера вечером московский ЦСКА объявил о том, что в их команду приходит новый игрок. Позиция форварда требовала немедленного усиления, и армейцы вышли из ситуации, подписав 27-летнего уругвайца Абеля Эрнандеса. Футболист, скажем прямо, не такой однозначный, как кажется на первый взгляд. Он объединяет в себе большое количество травм, которые, как кажется, так и не дали ему раскрыться полностью, и бомбардирские способности, которые тот успешно демонстрировал в двух из пяти топ-чемпионатах Европы. Сегодня стоит разобраться кто же такой Абель Эрнандес и почему ЦСКА подписал именно его.

Кто такой Абель Эрнандес?

Если описать карьеру Абеля Эрнандеса одним предложением, то получится что-то вроде "играл в середняках и аутсайдерах топовых лиг, а также выигрывал со своей сборной Кубок Америки. Конечно, такое объяснение будет недостаточно полное, да и не отобразит всю суть того, сквозь что прошел Эрнандес в течении своей игровой карьеры.

Абель Эрнандес оказался в Европе в 2009 году, когда перешел из уругвайского клуба "Пеньяроль" в итальянский "Палермо". Именно в Италии прошли пока лучшие годы карьеры уругвайца. Нападающий сыграл за клуб из Сицилии 122 матча, в которых забил 36 голов и отдал 10 результативных передач. Результат неплохой, учитывая, что "Палермо" звезд из неба не хватал. Хотя, несмотря на все это, именно здесь Абель сыграл свои единственные 4 матча в еврокубках. В сезоне 2010/11 итальянский клуб пробился в групповой этап Лиги Европы, победив по пути словенский "Марибор", которому Эрнандес отгрузил 3 гола в двух матчах. Но в квартете, где, кстати говоря, выступал ЦСКА, у "Палермо" совершенно ничего не получилось: 3 место, 7 очков, а Абель отыграл всего 2 матча, пропустив остаток турнира из-за травмы. После удачных лет в "Палермо" Эрнандес решил попробовать свои силы в лучшей лиге мира и перебрался в английский "Халл Сити".

Вот вам и квинтэссенция игры Абеля Эрнандеса. В течении двух последних сезонов уругвайский форвард регулярно пропускает как минимум 12 игровых недель из-за травмы. В прошлом году уругваец и вовсе вылетел на полгода. Последний раз футболист не травмировался в сезоне 2015/16, тогда-то ему и удалось выдать свой последний хороший сезон, когда в 45 матчах за "Халл" Эрнандес забил 22 гола и отдал 4 результативных передачи.

В национальной сборной Абель Эрнандес никогда особо не блистал и на то была объективная причина. Он далеко не всегда попадал в состав, а даже если и попадал, то играл не полные матчи. А все из-за того, что в течении долгого времени он был лишь четвертым форвардом сборной после Суареса, Кавани и Форлана. Пробиться в состав сквозь этих монстров было весьма непросто. Но даже при этом Эрнандес успел сыграть за Уругвай 28 матчей и забить 10 голов. Вот правда 4 из них пришлись на игру со сборной Таити на Кубке Конфедераций 2013. Зато Абель смог отличится в своем дебютном матче за Уругвай – 11 августа 2010 года против Анголы. Сейчас нападающий не вызывается в национальную команду по весьма понятным причинам. Хотя, если бы не травмы, он вполне мог бы рассчитывать на попадание в заявку Уругвая на Чемпионат Мира в России. Ну а так не сложилось, его последний матч за сборную датируется 24 марта 2017 года. Но даже тогда форвард вышел всего на 13 минут, когда Уругвай уже горел Бразилии 1:3.

Почему Эрнандес, а не кто-то другой?

На этот вопрос ответить не очень то и просто, ведь наверняка у руководителей ЦСКА есть какие-то свои особенные мысли на этот счет, которые вряд ли когда-то откроются футбольной общественности. Мы же можем только предполагать, отталкиваясь от старой доброй логики. Но раз уж взяли именно уругвайца, значит на то были причины. Вспомним, что ЦСКА умеет выбирать нападающих, о чем свидетельствуют трансферы Мусы, Думбия, Вагнера Лава или Жо. Были и обратные примеры, но с течением лет к ним ведет долгий путь и не очень уместно доставать все это из длинного ящика. Так вот, почему же именно Эрнандес?

Возможное "вмешательство" Леонида Слуцкого. Этот вариант выглядит довольно правдоподобно и имеет право на жизнь. Ведь что связывало Абеля Эрнадеса и ЦСКА до его перехода? Конечно, Леонид Слуцкий, который перебрался из стана армейцев, чтобы тренировать "Халл Сити", в котором как раз выступал Эрнандес. Не исключено, что Слуцкий мог намекнуть боссам московских армейцев о том, что он знает хорошего форварда для их команды. Ну или еще более сложно: возможно, он консультировал самого игрока, когда тому поступило предложение от ЦСКА. В любом случае, нельзя отрицать любой из вышеописанных раскладов.

Закалка трясиной Чемпионшипа. Последние годы Абель Эрнандес регулярно выступал в английском Чемпионшипе, который отличается не только тем, что считается лучшим вторым дивизионом в мире, а еще и огромным количеством борьбы на каждом участке поля. Особенно это характерно, когда в бой вступает середняк или аутсайдер вроде "Брентфорда". В сущности, РПЛ очень напоминает Чемпионшип по стилю. У нас тоже много борьбы, когда речь заходит о середняках, и порой даже лидирующим командам очень сложно пройти вязкое защитное болото и вколотить мяч в сетку. А Эрнандес это умеет! В течении своей карьеры уругваец сыграл 49 матчей во втором английском дивизионе, забил 28 голов и отдал 4 результативные передачи. Хороший результат для форварда, который далеко не всегда проводил полные матчи.

Фактор "свободного агента". Не секрет, что ЦСКА ни копейки не заплатил за Абеля Эрнандеса, так как футболист приехал в Москву в статусе свободного агента. Контракт уругвайского нападающего с "Халл Сити" заканчивался летом и стороны решили не продлевать действующее соглашение. Согласно порталу Transfermarkt, Эрнандес оценивается в 7 млн евро, а это весьма солидные деньги для ЦСКА. Да и любой другой форвард подобного типажа стоил бы команде Гончаренко еще дороже. Вырученные деньги от трансфера Головина – это, конечно, хорошо, но почему бы не сэкономить, если на примете есть квалифицированный форвард, о котором сам Слуцкий говорил, что это "один из лучших нападающих лиги [Чемпионшипа]".

Стиль игры Эрнандеса

Формально, игру Эрнандеса можно охарактеризовать одним предложением: проворный игрок, который особенно хорош при контратаках, а также может любой игровой частью своего тела привести момент к логическому окончанию. Но есть целый несколько важных эпизодов, которые так или иначе подчеркивают стиль форварда или же особым образом на него влияют.

Отличное завершение атак. Банальная вещь для форварда, но, как оказывается на практике, далеко не каждый нападающий владеет этим навыком. Чтобы подтвердить данное утверждение, приведем немного важных чисел. В прошлом сезоне Абель сыграл всего 10 матчей из-за травмы, но при этом забил 8 голов и нанес 31 удар по воротам, 14 из которых полетели в створ. Таким образом, больше 50% ударов, которые были направлены в заветную рамку, достигли цели. А еще сезоном ранее Абель и вовсе забил 19 голов из 28 ударов в створ. Так что с реализацией проблем быть не должно, по крайней мере в РПЛ.

Зависимость от игры партнеров. Как и каждый форвард, Абель Эрнандес зависим от действий своих полузащитников, да и в целом от силы команды. Для примера, футболист провел по 49 матчей в АПЛ и Чемпионшипе, но в первом случае, когда "Халл" был аутсайдером, Эрнандес настрелял всего лишь 8 голов, а во втором, когда команда боролась за самые высокие места, забил 28 раз. Такая же картина и с конкретными соперниками. Если в прошлогодней встрече с "Бертоном" уругваец бил по воротам 5 раз за матч, то "Астон Вилла" такой возможности форварду не дала – 0 ударов. Многие отметят, что подобная черта присуща многим форвардам, но это и требуется! Она показывает, что в РПЛ, где ЦСКА постоянно борется за самые высокие места, Эрнандес способен настрелять 15, а то и больше голов за сезон. А вот в Лиге Чемпионов дела могут пойти совсем не по плану.

Хороший дриблинг и способность действовать из глубины. Как показывают матчи с участием Абеля Эрнандеса, особенно позднего разлива, где он играет в футболке "Халла", футболист на стесняется отходить на позицию под форвардом и загружать мячи на набегающих партнеров. В этом уругвайцу помогает его дриблинг, благодаря которому он может убирать соперников или, если нужно, попридержать мяч. А за годы игры в Англии футболист, рост которого равняется 186 см., существенно прибавил в физике и способен хоть и изредка, но все-таки поставить корпус или даже оттеснить защитника.

Хотя, это, конечно, не самая сильная его черта, да и не самая любимая. Эрнандес является настоящим воплощением типичного латиноамериканского форварда, который любит пространство, где можно убежать. Именно потому он и является таким эффективным в быстрых атаках. Все это дополняет идеальный для бегущего форварда рост, который позволяет нажать кнопку "удар головой" во время завершения атак. Но если этим злоупотреблять, то дело не пойдет. Игра, где действия в атаке ограничиваются дальними забросами в штрафную, явно не для Эрнандеса.

Перспективы в ЦСКА

Учитывая все вышеперечисленное, очевидно, что Абель Эрнандес имеет все данные, чтобы стать лучшим бомбардиром команды на ближайшие 3 года. Собственно, для этого он и подписывался. Подобные результаты помогут как одной, так и другой стороне, ведь армейцы ставят перед собой самые высокие задачи во всех турнирах, а Эрнандес пытается вернуться в национальную сборную. Кроме того, Абелю наверняка понравилась идея выступать в Лиге Чемпионов, где уругваец до этого еще не выступал.

Единственной проблемой, которая реально может сломить Эрнандеса, являются травмы. Их-то в последнее время у уругвайского форварда много. Да и ЦСКА вряд ли планирует платить по 100 000 долларов в неделю (по предварительным данным) футболисту, который не играет. В связи с этим стоит предположить, что в контракте Эрнандеса прописанный специальный пункт, который будет регулировать его статус или денежные вопросы в клубе в случае долгосрочной травмы. Так что все рассчитывают только на то, что уругваец будет играть и, что важно, приносить пользу клубу.

На сегодня очевидно одно – ЦСКА подобрал подбитого травмами летчика, который еще не совершил свой финальный полет, и имеет достаточно средств в своем арсенале, чтобы сделать немало важных рейсов. Дальнейшее развитие событий зависит лишь от того, забарахлит ли двигатель его самолета снова!

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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