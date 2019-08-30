Новичок ЦСКА боится Акинфеева

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия признался, что испытывает страх перед капитаном своей команды Игорем Акинфеевым.

"Ну конечно, я боюсь Акинфеева. А что? Ты и должен бояться таких легенд, как Игорь. Он всё для ЦСКА, тащит команду, настоящая опора. Акинфеева надо уважать, и вся команда делает это. Когда Игорь говорит – никто не смеет перебить", - сказал хорватский легионер.

Напомним, что ЦСКА арендовал Шарлию до лета 2020 года с правом последующего выкупа. Игрок провёл уже 5 матчей в составе армейцев.

Что касается Акинфеева, то он является воспитанником московского клуба и всю профессиональную карьеру провёл в нём.

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