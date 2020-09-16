Новичок ЦСКА Эджуке поделился воспоминаниями о поездке в "Ливерпуль"

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Новичок ЦСКА Эджуке поделился воспоминаниями о поездке в "Ливерпуль"

Новичок ЦСКА Чидер Эджуке рассказал о поездке в "Ливерпуль", где он проходил медосмотр.

"В Нигерии я познакомился с менеджером, который помогал мне вести мои дела. Он представил меня агенту с лицензией FIFA.

"Ливерпуль" отобрал нескольких игроков на просмотр. Мы занимались одну и две недели с командой U-17. Основа тогда играла в Лиге Европы. Но все прошло не так, как мы планировали - мне пришлось вернуться в Нигерию и продолжить борьбу за выживание. Я был очень расстроен. 

Я был недостаточно хорош", - цитирует игрока Sport24.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. 22-летний вингер будет играть под 11-м номером.

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