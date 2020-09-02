Новичок ЦСКА Фукс назвал своих кумиров
Новый защитник московского ЦСКА Бруно Фукс рассказал, какие футболисты вызывают у него восторг.
"Я всегда восхищался Криштиану Роналду. Это отличный игрок, который достиг высот благодаря своей работе. Он настоящий трудяга. А что касается моих позиций, то это Серхио Рамос, Тиаго Силва и Мальдини, отмечу их", - сказал бразилец.
ЦСКА купил Фукса у "Интернасьоналя" за 8 миллионов евро. В активе центрбека пока 1 сыгранный матч.
Не пропустите: Новичок ЦСКА Фукс травмировался в дебютном матче за армейцев. | http://soccernews.ru
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