Новичок ЦСКА Фукс назвал своих кумиров

Новый защитник московского ЦСКА Бруно Фукс рассказал, какие футболисты вызывают у него восторг.

"Я всегда восхищался Криштиану Роналду. Это отличный игрок, который достиг высот благодаря своей работе. Он настоящий трудяга. А что касается моих позиций, то это Серхио Рамос, Тиаго Силва и Мальдини, отмечу их", - сказал бразилец.

ЦСКА купил Фукса у "Интернасьоналя" за 8 миллионов евро. В активе центрбека пока 1 сыгранный матч.

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