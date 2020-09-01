Новичок ЦСКА Фукс травмировался в дебютном матче за армейцев

Московский ЦСКА теряет на неопределённый срок центрального защитника Бруно Фукса.

21-летний бразилец травмировался во время гостевого матча против "Ахмата" (3:0).

По итогам медицинского обследования у футболиста выявлено повреждение мягких тканей правого бедра. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, что игра с "Ахматом" стала дебютной для Фукса в составе ЦСКА. Его купили у "Интернасьоналя" за 8 миллионов евро.

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