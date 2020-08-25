Новичок ЦСКА Фукс выбрал игровой номер

Новый защитник московского ЦСКА Бруно Фукс определился с номером, под которым будет играть за армейцев.

Из нового ролика на клубном ютуб-канале стало известно, что на спине бразильца будет красоваться цифра "3".

Ожидается, что приобретение Фукса обойдётся ЦСКА в 9,5 миллионов евро с учётом бонусов.

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