Новичок ЦСКА Гайч признался, что счастлив быть в московском клубе

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Новичок ЦСКА Гайч признался, что счастлив быть в московском клубе

Новый игрок ЦСКА Адольфо Гайч поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

"Я очень счастлив. Я перешел в большой и великий клуб. Буду стараться сделать все, что бы прославить ЦСКА еще больше. Я понимал, куда еду. До перехода я наводил справки, все изучал. ЦСКА - клуб-победитель. И я еще раз убедился в этом, увидев трофеи", - цитирует игрока пресс-служба "армейцев".

21-летний футболист уже дебютировал за ЦСКА в матче первого тура РПЛ против "Химок" (2:0)

ЦСКА купил футболиста у "Сан Лоренцо" за 8,5 миллионов евро. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи форварда.

21-летний Гайч заключил с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон. Сумма отступных в его соглашении составит 30 миллионов евро.

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