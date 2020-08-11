Новичок ЦСКА Гайч сравнил уровень футбола в России и Аргентине

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, где футбол сильнее - в России или Аргентине.

"В России меньше агрессивного футбола, но больше силового, больше борьбы. Динамичный футбол, постоянно игра атака на атаку. Здесь этого больше, чем в Аргентине. Думаю, здесь футбол сильнее", - сказал Гайч.

Форвард заключил с ЦСКА контракт до 2025 года. Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро + 20% от суммы последующей перепродажи. Дебют игрока в составе армейцев состоялся в минувшую субботу.

Не пропустите: Адольфо Гайч: "Надеюсь, в России меня не будут называть фюрером". | http://soccernews.ru