Новичок ЦСКА Гайч сравнил уровень футбола в России и Аргентине
Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, где футбол сильнее - в России или Аргентине.
"В России меньше агрессивного футбола, но больше силового, больше борьбы. Динамичный футбол, постоянно игра атака на атаку. Здесь этого больше, чем в Аргентине. Думаю, здесь футбол сильнее", - сказал Гайч.
Форвард заключил с ЦСКА контракт до 2025 года. Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро + 20% от суммы последующей перепродажи. Дебют игрока в составе армейцев состоялся в минувшую субботу.
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