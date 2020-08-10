Новичок ЦСКА Гайч: "Я готов бросить вызов и Дзюбе, и всем остальным"

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Новичок ЦСКА Гайч: "Я готов бросить вызов и Дзюбе, и всем остальным"

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о своих амбициях поспорить за звание лучшего бомбардира РПЛ.

"Готов ли бросить вызов Артёму Дзюбе? Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России. Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем", - сказал Гайч.

ЦСКА купил футболиста у "Сан Лоренцо" за 8,5 миллионов евро. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи форварда.

21-летний Гайч заключил с армейцами контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон. Сумма отступных в его соглашении составляет 30 миллионов евро. 

Дебют игрока в составе столичной команды состоялся в минувшую субботу - он вышел на замену в матче с "Химками".

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