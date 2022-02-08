Новичок ЦСКА Медина назвал лучшего футболиста в истории
Фото инстаграм ЦСКА
Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал, чья игра его вдохновляет и является примером для подражания.
"Равняюсь ли я на кого-то? Да, всегда пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Наблюдаю за игроками, у которых похожие игровые характеристики с моими.
Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси - лучший игрок в истории футбола. Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре", - цитирует парагвайского вингера официальный сайт армейцев.
Напомним, что 24-летний Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года.
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