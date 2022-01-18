Новичок ЦСКА Медина определился с игровым номером

Теги цска москвахесус медина

Новичок ЦСКА Медина определился с игровым номером

Фото твиттер ЦСКА

Стало известно, под каким номером будет выступать за ЦСКА парагвайский новобранец команды Хесус Медина.

24-летний футболист выбрал цифру "28", сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, что латиноамериканец присоединился к ЦСКА на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года.

Ранее Медина выступал за "Либертад" и "Нью-Йорк Сити".

Не пропустите: Медина назвал свою мечту, которую воплотил ЦСКА. | http://soccernews.ru
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