Новичок ЦСКА Медина определился с игровым номером
Фото твиттер ЦСКА
Стало известно, под каким номером будет выступать за ЦСКА парагвайский новобранец команды Хесус Медина.
24-летний футболист выбрал цифру "28", сообщает пресс-служба армейцев.
Напомним, что латиноамериканец присоединился к ЦСКА на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года.
Ранее Медина выступал за "Либертад" и "Нью-Йорк Сити".
Не пропустите: Медина назвал свою мечту, которую воплотил ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"
-
Голосование ФИФА: кого поддержали Месси, Роналду, Левандовски и Салах
-
Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best
-
Главные новости дня: 17 января
-
Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А
Лента новостей
-
Азар отказал "Ньюкаслу"
-
"Хетафе" арендовал полузащитника "Севильи"
-
Оливер Кан поделился мнением о Левандовском
-
"Ювентус" заинтересован в форварде "Манчестер Юнайтед"
-
Судью матча "Милан" - "Специя" отстранят от работы за грубую ошибку
-
"Локомотив" не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым
-
Левандовски поделился ожиданиями от стыковых матчей отбора ЧМ-2022
-
Новичок ЦСКА Медина определился с игровым номером
-
Алана Мамаева порассуждала о возможном примирении с Павлом
-
Тюкавин объяснил, почему отклонил предложения от английских и итальянских клубов
-
АПЛ повторно перенесла матч "Бернли" - "Уотфорд"
-
В "Спартаке" отреагировали на террористическую атаку в Абу-Даби
-
Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"
-
Березуцкий прокомментировал переход Медины в ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"
-
Коларов задумался о завершении карьеры
-
Тюкавин рассказал о своём отношении к "Спартаку"
-
Шевченко не возглавит "Бенфику"
-
Ибрагимович сыграл юбилейный матч за "Милан"
-
СМИ узнали, какой клуб АПЛ предложил контракт Эриксену