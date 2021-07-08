Новичок ЦСКА Мухин назвал игрока, с которого берёт пример

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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин признался, что хавбек "Челси" Нголо Канте является для него примером для подражания.

"Опорник не всегда должен быть габаритным. Есть тот же Нголо Канте, он необъёмный, невысокий, но зато выгрызает всё. Для меня это пример", - сказал 19-летний футболист.

Мухин перешёл из "Локомотива" в ЦСКА за 170 тысяч евро и заключил с армейцами контракт на пять сезонов.

В новой команде юному игроку доверили 6-й номер, под которым много лет выступал Алексей Березуцкий.

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