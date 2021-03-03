Новичок ЦСКА назвал сумасшествием дорожное движение в Москве

Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о дорожном движении в Москве.

"Очень холодно, но я уже привык. Возможно, пробки удивили. И то, как люди водят машину — как наш водитель водит, как он перестраивается. В Норвегии так никто не ездит. Это первое, что я отметил для себя. Московские пробки это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет", - приводит слова Бохинена Sport24.

21-летний Бохинен перешел в ЦСКА в феврале 2021 года из норвежского "Стабека" за 1,5 миллиона евро. Футболист подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.

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