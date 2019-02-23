Новичок ЦСКА присоединился к команде в Испании
Сегодня, 23 февраля, новичок московской команды Игорь Дивеев прибыл в ЦСКА на тренировочной сбор в Испании.
19-летний игрок перешел в стан красно-синих на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.
Встречайте новичка Первые фото Игоря Дивеева в качестве игрока #ЦСКА! pic.twitter.com/bH1QZpwgVR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 февраля 2019 г.
Дивеев участвовал лишь в 3 матчах за "Уфу. В активе футболиста 9 матчей и 1 гол в составе сборной России U-20.
"Уфа" с 16 очками занимает 14 место турнирной таблицы. ЦСКА, имея в активе 30 баллов, расположился на 3 позиции.
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|М
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|17
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|ЦСКА Москва
|17
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|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
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|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
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|Анжи
|17
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|Енисей Красноярск
|17
|10