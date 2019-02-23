Новичок ЦСКА присоединился к команде в Испании

Сегодня, 23 февраля, новичок московской команды Игорь Дивеев прибыл в ЦСКА на тренировочной сбор в Испании.

19-летний игрок перешел в стан красно-синих на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.

Встречайте новичка Первые фото Игоря Дивеева в качестве игрока #ЦСКА! pic.twitter.com/bH1QZpwgVR — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 февраля 2019 г.

Дивеев участвовал лишь в 3 матчах за "Уфу. В активе футболиста 9 матчей и 1 гол в составе сборной России U-20.

"Уфа" с 16 очками занимает 14 место турнирной таблицы. ЦСКА, имея в активе 30 баллов, расположился на 3 позиции.

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