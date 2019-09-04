Новичок ЦСКА рассказал, как будет реагировать на расизм в России

Новичок ЦСКА Лукас Сантос признался, что для него не станет проблемой проявление расизма на российских стадионах.

"Я готов справиться с этим. Некоторые ситуации были и в Бразилии. Если ты понимаешь, о чём идёт речь, то становится обидно. Но в России я многого не буду понимать. Думаю, я смогу это не замечать. Постараюсь закрыть уши и показать свой футбол", - цитирует Сантоса Globo Esporte.

Напомним, что ЦСКА арендовал бразильского хавбека до конца 2019 года с опцией выкупа за 3 миллиона евро.

Сантос будет выступать за армейцев под 11-м номером.

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