Новичок ЦСКА Шарлия назвал эталонных центральных защитников современности

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал, кого из современных центрбеков он считает эталонными.

"Сейчас - ван Дейк. Но мне нравится стиль игры Серхио Рамоса", - сказал 22-летний хорват.

Напомним, что ЦСКА арендовал Шарлию у "Славена" на один год за 150 тысяч евро с опцией приоритетного выкупа за 750 тысяч.

В минувшем сезоне 27-летний ван Дейк забил 6 мячей и сделал 4 ассиста в 50 матчах за "Ливерпуль", а 33-летний Рамос отличился 11 голами и 2 результативными передачами в 42 играх в составе "Реала".

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