Новичок ЦСКА Шарлия назвал эталонных центральных защитников современности

Теги цска москвазвонимир шарлиясерхио рамосвирджил ван дейк

Новичок ЦСКА Шарлия назвал эталонных центральных защитников современности

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал, кого из современных центрбеков он считает эталонными.

"Сейчас - ван Дейк. Но мне нравится стиль игры Серхио Рамоса", - сказал 22-летний хорват.

Напомним, что ЦСКА арендовал Шарлию у "Славена" на один год за 150 тысяч евро с опцией приоритетного выкупа за 750 тысяч.

В минувшем сезоне 27-летний ван Дейк забил 6 мячей и сделал 4 ассиста в 50 матчах за "Ливерпуль", а 33-летний Рамос отличился 11 голами и 2 результативными передачами в 42 играх в составе "Реала".

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