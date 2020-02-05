Новичок ЦСКА Шкурин помог команде обыграть испанский клуб

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Новичок ЦСКА Шкурин помог команде обыграть испанский клуб
ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанский клуб "Ориуэла", который выступает в третьем дивизионе.

В концовке первого тайма счет открыл Давид Караев, который находится в команде на просмотре. На 78-й минуте второй гол забил новичок "армейцев" Илья Шкурин.

"Ориуэла" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 0:2 (0:1)
Голы: Караев, 45+1 - 0:1, Шкурин, 78 - 0:2

ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.

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