Новичок ЦСКА Шкурин выбрал игровой номер

Новый форвард ЦСКА Илья Шкурин выбрал себе игровой номер.

"Шкурин выбрал 11-й номер, ставший вакантным после окончании аренды Лукаса Сантоса. В новейшей истории клуба под этим номером играли Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко, Витиньо и Абель Эрнандес", - заявили в пресс-службе клуба.

До перехода в ЦСКА Шкурин выступал за "Энергетик-БГУ", за который провел 28 игр, забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

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