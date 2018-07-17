Новичок ЦСКА высказался об уровне команды

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Новичок ЦСКА высказался об уровне команды

Исландский защитник ЦСКА Хердура Магнуссона дал оценку уровню армейского клуба.

"Я очень рад, что перешел в ЦСКА. Честно говоря, вообще не размышлял над предложением армейцев. Принятое решение - самое быстрое в моей жизни. Надеюсь, у меня всё получится. По первой тренировке я понял, что уровень мастерства моих партнёров высок, мне всё здесь нравится: тренер, персонал, качество газона. Уверен, что смогу адаптироваться к российскому футболу и прогрессировать вместе с командой", - приводит слова Магнуссона официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Магнуссон перешел в ЦСКА из "Бристоль Сити" за 2,8 миллиона евро.

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