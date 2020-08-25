Новичок ЦСКА Зайнутдинов попрощался с "Ростовом"

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Новичок ЦСКА Зайнутдинов попрощался с "Ростовом"

Новичок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов в инстаграме попрощался с "Ростовом".

Ранее "армейцы" на официальном сайте сообщили о подписании контракта с игроком до 2025 года.

"Дорогие болельщики. Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку. Я рад тому, что почти два года провел в "Ростове". Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. "Ростов" стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив. Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать - спасибо за все. Я не прощаюсь, а говорю "до свидания" - потому что "Ростов" навсегда остается в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!" - написал Зайнутдинов в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку! Я рад тому, что почти два года провёл в «Ростове» Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру,медицинскому штабу,игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив. Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать - спасибо за все! Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» - потому что «Ростов» навсегда остаётся в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая,Ростов-город, Ростов-Дон!

Публикация от Bakhtiyor Zainutdinov (@bateka_11)

В прошлом сезоне 22-летний игрок в 17 играх он записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.

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