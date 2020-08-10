Новичок "Динамо" Фомин прокомментировал победный матч с "Уралом"

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Новичок "Динамо" Фомин прокомментировал победный матч с "Уралом"

Хавбек "Динамо" Даниил Фомин высказался о победном матче команды в 1-м туре РПЛ с "Уралом" (2:0).

Отметим, футболист стал лучшим игроком матча.

"По игре не все идеально, но самое главное - начали с победы. Это придаст уверенности в сезоне. В начале был сумбур, но в итоге довели матч до победы. Поздравляю всех партнеров. Идем дальше. Адаптация в команде? Конечно, мало времени прошло, чтобы понять требования. Стараюсь вникать. Думаю, с каждой тренировкой будет все лучше", - сказал Фомин в эфире телеканала "Матч премьер".

23-летний футболист перешел в "Динамо" из "Уфы" перед началом текущего сезона. 

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