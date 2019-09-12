Новичок "Динамо" Хильермак поделился ожиданиями от игры за новую команду

Теги динамо москваоскар хильемарк

Новичок "Динамо" Хильермак поделился ожиданиями от игры за новую команду

Новичок "Динамо" Оскар Хильемарк, который стал перешел в московский клуб из "Дженоа" на правах аренды, рассказал, чего ждет от выступления за бело-голубых. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Моя цель - отдать все команде. Я хочу побеждать в каждом матче и приносить очки "Динамо", хочу чтобы клуб стал чемпионом. Надеюсь, мне будет, что вспомнить", - сказал Хильемарк.

"Динамо" с 9 баллами занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

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