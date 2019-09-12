Новичок "Динамо" Хильермак поделился ожиданиями от игры за новую команду

Новичок "Динамо" Оскар Хильемарк, который стал перешел в московский клуб из "Дженоа" на правах аренды, рассказал, чего ждет от выступления за бело-голубых. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



"Моя цель - отдать все команде. Я хочу побеждать в каждом матче и приносить очки "Динамо", хочу чтобы клуб стал чемпионом. Надеюсь, мне будет, что вспомнить", - сказал Хильемарк.



"Динамо" с 9 баллами занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

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