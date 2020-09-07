Новичок "Динамо" Лесовой поделился эмоциями от перехода в московский клуб

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Новичок "Динамо" Лесовой поделился эмоциями от перехода в московский клуб

Хавбек Даниил Лесовой высказался о своем переходе в московское "Динамо". О трансфере игрока стало известно несколько часов назад.

"Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. "Динамо" - клуб с большой историей и с серьёзными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение.

Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, он сказал, что ему нужен игрок такого плана и с такими игровыми качествами, как я. Спросил, есть ли у меня желание попробовать свои силы в "Динамо". Я ответил, что есть. Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили - этот разговор ещё впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач", - цитирует Лесового официальный сайт "Динамо".

Контракт 22-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 2025 года.

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