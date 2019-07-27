Новичок "Динамо" опубликовал интимное видео со своим участием

Новичок московского "Динамо" Клинтон Н'Жи ещё не успел дебютировать за команду, а уже угодил в пикантный скандал.

Камерунский нападающий опубликовал в Snapchat интимное видео со своим участием.

Телеграм-канал "ЭкСпорт" утверждает, что футболист сделал это в состоянии алкогольного опьянения, просто перепутав кнопку.

"Динамо" заплатило за Н'Жи 6 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2023 года.

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