Новичок "Динамо" опубликовал интимное видео со своим участием

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Новичок "Динамо" опубликовал интимное видео со своим участием

Новичок московского "Динамо" Клинтон Н'Жи ещё не успел дебютировать за команду, а уже угодил в пикантный скандал.

Камерунский нападающий опубликовал в Snapchat интимное видео со своим участием. 

Телеграм-канал "ЭкСпорт" утверждает, что футболист сделал это в состоянии алкогольного опьянения, просто перепутав кнопку.

"Динамо" заплатило за Н'Жи 6 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2023 года.

Не пропустите: Н'Жи прокомментировал переход в "Динамо". | http://soccernews.ru
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