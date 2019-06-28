Новичок "Динамо" Ордец сравнил чемпионаты России и Украины

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Новичок "Динамо" Ордец сравнил чемпионаты России и Украины

Защитник Иван Ордец, который этим летом перешел из "Шахтёра" в московское "Динамо", сравнил РПЛ и УПЛ.

"Мой выбор - в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтёре", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", - сказал Ордец.

Напомним, что 26-летний украинец присоединился к "бело-голубым" на правах свободного агента и заключил контракт до 2022 года.

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