Новичок "Динамо" рассказал о переживаниях своей мамы из-за его переезда в Россию

Теги динамо москвамаксимилиан филипп

Новичок "Динамо" рассказал о переживаниях своей мамы из-за его переезда в Россию

Звёздный новичок "Динамо" Максимилиан Филипп признался, что его мать выражала опасения в связи с его переездом в Россию.

"Поначалу мама была настроена очень скептически, у неё был страх. Я - единственный ребёнок в семье, поэтому она обо мне особенно беспокоится. Порой даже чересчур сильно, учитывая, что мне всё-таки уже 25 лет. Но ничего не поделаешь, для неё я всегда буду ребёнком.

Мама переживала, как мне будет в новой стране, безопасно ли в России, как часто сможем видеться. Теперь я переехал, рассказываю, что всё в порядке, а мама переспрашивает: "А ты мне не врёшь? Правда всё хорошо?", - сказал немецкий форвард.

Напомним, что "Динамо" купило Филиппа у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

Зарплата футболиста в московском клубе - около 4 миллионов евро в год. Контракт заключён на четыре сезона.

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