Новичок "Динамо" Варела прилетел в Москву

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала видеоролик с новичком команды Гильермо Варелой.

Уругвайский защитник ночью прилетел в российскую столицу, в аэропорту его встретили представители "бело-голубых".

Гильермо Варела в Москве! ¡Bienvenido! pic.twitter.com/oZO6FJw5rz — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 24, 2020

Напомним, что "Динамо" арендовало 27-летнего футболиста у "Копенгагена" до окончания сезона 2020/21.

Варела известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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