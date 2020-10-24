Новичок "Динамо" Варела прилетел в Москву
Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала видеоролик с новичком команды Гильермо Варелой.
Уругвайский защитник ночью прилетел в российскую столицу, в аэропорту его встретили представители "бело-голубых".
Гильермо Варела в Москве! ¡Bienvenido! pic.twitter.com/oZO6FJw5rz— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 24, 2020
Напомним, что "Динамо" арендовало 27-летнего футболиста у "Копенгагена" до окончания сезона 2020/21.
Варела известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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