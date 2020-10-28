Новичок "Динамо" Варела приступил к тренировкам с командой

Новичок московского "Динамо" Гильермо Варела, арендованный у "Копенгагена", приступил к тренировкам с командой.

Московский клуб готовится к матчу 13-го тура РПЛ с "Тамбовом", который состоится 1 ноября.

Динамовцы готовятся к выездному матчу с «Тамбовом». К тренировкам с общей группой присоединился новичок бело-голубых Гильермо Варела и еще один необычный гость pic.twitter.com/7nHHFy8ixm — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 28, 2020

"Динамо" арендовало Варелу до конца этого сезона.

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