Новичок "Динамо" Варела приступил к тренировкам с командой

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Новичок "Динамо" Варела приступил к тренировкам с командой

Новичок московского "Динамо" Гильермо Варела, арендованный у "Копенгагена", приступил к тренировкам с командой.

Московский клуб готовится к матчу 13-го тура РПЛ с "Тамбовом", который состоится 1 ноября.

"Динамо" арендовало Варелу до конца этого сезона.

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