Новичок "Динамо" Варела рассказал о тренировках под руководством Зидана
Защитник московского "Динамо" Гильермо Варела рассказал о тренировках под руководством главного тренера "Кастильи" Зинедина Зидана.
27-летний уругваец выступал за мадридцев с 2014 по 2015 год.
"Зидан многому меня научил, и не только на поле, но и в жизни. Вообще в "Кастилье" все было очень здорово. Не жалею, что перешел туда.
Ну а Зидан… Слушайте, вы же знаете, каким великим он был футболистом. Потому мы в "Кастилье" сразу понимали - перед нами необычный тренер. А особенный специалист, особенная личность. И никто не удивился, что потом Зидан стал тренером основы "Реала". И выиграл все, что только можно", - цитирует игрока Sport24.
Варела выступает в Д"инамо" с октября 2020 года на правах аренды.
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