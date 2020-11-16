Новичок "Динамо" Варела рассказал о тренировках под руководством Зидана

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Новичок "Динамо" Варела рассказал о тренировках под руководством Зидана

Защитник московского "Динамо" Гильермо Варела рассказал о тренировках под руководством главного тренера "Кастильи" Зинедина Зидана.

27-летний уругваец выступал за мадридцев с 2014 по 2015 год.

"Зидан многому меня научил, и не только на поле, но и в жизни. Вообще в "Кастилье" все было очень здорово. Не жалею, что перешел туда.

Ну а Зидан… Слушайте, вы же знаете, каким великим он был футболистом. Потому мы в "Кастилье" сразу понимали - перед нами необычный тренер. А особенный специалист, особенная личность. И никто не удивился, что потом Зидан стал тренером основы "Реала". И выиграл все, что только можно", - цитирует игрока Sport24.

Варела выступает в Д"инамо" с октября 2020 года на правах аренды.

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