Новичок "Эвертона" красивым поступком довел до слез юную фанатку

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Новичок "Эвертона" красивым поступком довел до слез юную фанатку

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон подарил свою футболку юной фанатке после матча 1-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (2:2).

Поступок форварда до слез растрогал девочку.

 

Good guy @richarlison @thaynanleite.30 @alessandro.leitte

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433)

Напомним, что Ришарлисон перешел в "Эвертон" этим летом из "Уотфорда" за 40 миллионов евро и сделал дубль в первой же встрече с "Вулверхэмптоном".

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