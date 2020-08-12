Новичок "Гранады" Ганолан сдал положительный тест на коронавирус

Теги гранадарома

Новичок "Гранады" Ганолан сдал положительный тест на коронавирус

Хавбек "Гранады" Максим Гоналон заразился коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

В команду футболист перешел 11 августа. "Гранада" выкупила у "Ромы" контракт 31-летнего хавбека и спустя несколько часов сообщила о положительном тесте игрока на Covid-19.

"Гоналон находится на изоляции в своем доме во Франции, технический персонал и медицинские службы поддерживают постоянный контакт с игроком, чтобы помочь ему в выздоровлении", - говорится в заявлении.

В минувшем сезоне футболист провел в Примере 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: "Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в Примере| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ломовицкий перешел в "Химки" на правах аренды

Ломовицкий перешел в "Химки" на правах аренды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов