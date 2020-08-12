Новичок "Гранады" Ганолан сдал положительный тест на коронавирус
Хавбек "Гранады" Максим Гоналон заразился коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.
В команду футболист перешел 11 августа. "Гранада" выкупила у "Ромы" контракт 31-летнего хавбека и спустя несколько часов сообщила о положительном тесте игрока на Covid-19.
"Гоналон находится на изоляции в своем доме во Франции, технический персонал и медицинские службы поддерживают постоянный контакт с игроком, чтобы помочь ему в выздоровлении", - говорится в заявлении.
В минувшем сезоне футболист провел в Примере 19 матчей, не отметившись результативными действиями.
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