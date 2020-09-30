Новичок "Интера" Хакими прокомментировал победный матч в Серии А

Защитник "Интера" Ашраф Хакими высказался о победном матче над "Беневенто" (5:2) в отложенном матче 1-го тура Серии А, в котором от отметился голом и ассистом.

"Мне многое еще нужно понять, я рад тому, как вписался в команду. Некоторые моменты напоминают мне то, что я делал в "Боруссии".

Мы хотим попытаться выиграть чемпионат Италии, мы работаем над этим. У нас отличная команда для того, чтобы побороться за скудетто", - цитирует Хакими Sky Sport Italia.

"Интер" после 2 туров Серии А занимает 2 место в турнирной таблице.

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