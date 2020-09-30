Новичок "Интера" Хакими прокомментировал победный матч в Серии А
Защитник "Интера" Ашраф Хакими высказался о победном матче над "Беневенто" (5:2) в отложенном матче 1-го тура Серии А, в котором от отметился голом и ассистом.
"Мне многое еще нужно понять, я рад тому, как вписался в команду. Некоторые моменты напоминают мне то, что я делал в "Боруссии".
Мы хотим попытаться выиграть чемпионат Италии, мы работаем над этим. У нас отличная команда для того, чтобы побороться за скудетто", - цитирует Хакими Sky Sport Italia.
"Интер" после 2 туров Серии А занимает 2 место в турнирной таблице.
Не пропустите: "Интер" разгромил "Беневенто", "Специя" на выезде обыграла "Удинезе"| http://soccernews.ru
главное
-
"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России
-
Неймар задолжал 34,6 млн евро налогов в Испании
-
Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20
-
Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками"
-
В "Дженоа" подтвердили предстощий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова
Лента новостей
-
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
-
"Барселона" готова продать Дембеле, чтобы купить Депая
-
Куман рассказал, что думает о системе ВАР
-
"Атлетико" и "Уэска" сыграли вничью, "Вильярреал" обыграл "Алавеса" в матчах Ла Лиги
-
"Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" в матче 1/8 финала Кубка Англии
-
Новичок "Интера" Хакими прокомментировал победный матч в Серии А
-
"Эвертон" готов купить защитника "Норвича" Бена Годфри за 28 млн евро
-
"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России
-
"Бавария" и "Боруссия" опубликовали стартовые составы на матч за Суперкубок Германии
-
"Интер" разгромил "Беневенто", "Специя" на выезде обыграла "Удинезе"
-
Сафонов, Рамирес и Кайо - в старте "Краснодара" на матч с ПАОКом
-
"Фиорентина" отказала "МЮ" в аренде Кьезы
-
Неймар задолжал 34,6 млн евро налогов в Испании
-
Семин прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона 2019/20
-
Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20
-
Хавбек Пакет перешел из "Милана" в "Лион"
-
Суарес и Фати поборются за звание лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре
-
Бывший игрок "Урала" покинул греческий клуб, чтобы уйти на фронт
-
Назван состав сборной Бельгии на матчи с Кот-д’Ивуаром, Англией и Исландией
-
Куман высказался об игре Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17