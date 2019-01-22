Новичок "Кардиффа" Сала мог погибнуть в результате авиакатастрофы

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Новичок "Кардиффа" Сала мог погибнуть в результате авиакатастрофы

Новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала в понедельник вечером вылетел из Франции в Уэльс, чтобы присоединиться к новой команде.

Однако, как сообщает Sky Sports, 28-летний аргентинец до сих пор не добрался до британского острова. Самолёт с футболистом на борту пропал с радаров авиадиспетчеров.

По последним данным, воздушное судно исчезло в районе Ла-Манша. Сейчас ведётся поисково-спасательная операция. Судьба спортсмена остаётся неизвестной.

В минувшую субботу "Кардифф" объявил о переходе Салы за 20,5 миллионов евро. Форвард подписал с валлийским клубом контракт до 2022 года.

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