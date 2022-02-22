Новичок "Краснодара" Ботхейм ярко высказался о Холанде

Теги краснодарэрик ботхеймборуссия дортмундэрлинг холанд

Новичок "Краснодара" Ботхейм ярко высказался о Холанде

Фото инстаграм Эрика Ботхейма

Новый форвард "Краснодара" Эрик Ботхейм рассказал о своём отношении к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"Я подавал больше надежд, чем Холанд? Ой, нет-нет-нет. Это неправда. Эрлинг - самый фантастический игрок, с которым я когда-либо играл. Он точно вырастет в лучшего игрока мира совсем скоро. И я так говорю не потому, что мы друзья. Это реально так, и это многие видят. Я не был перспективнее его", - признался Ботхейм.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Реал" может купить Холанда и оставить его в "Боруссии". | http://soccernews.ru
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