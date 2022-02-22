Новичок "Краснодара" Ботхейм ярко высказался о Холанде
Новый форвард "Краснодара" Эрик Ботхейм рассказал о своём отношении к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.
"Я подавал больше надежд, чем Холанд? Ой, нет-нет-нет. Это неправда. Эрлинг - самый фантастический игрок, с которым я когда-либо играл. Он точно вырастет в лучшего игрока мира совсем скоро. И я так говорю не потому, что мы друзья. Это реально так, и это многие видят. Я не был перспективнее его", - признался Ботхейм.
В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: "Реал" может купить Холанда и оставить его в "Боруссии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20