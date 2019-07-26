Новичок "Краснодара" Кабелла выбрал игровой номер

"Краснодар" провёл презентацию своего новичка Реми Кабелла.

29-летний француз выбрал себе 7-й игровой номер, который ранее принадлежал бразильцу Вандерсону.

"Краснодар" купил Кабелла у "Сент-Этьена" за 12 миллионов евро. Футболист заключил с "быками" трёхлетний контракт.

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