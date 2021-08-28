Новичок "Краснодара" Кордоба побил два клубных рекорда
Фото твиттер "Краснодара"
Нападающий Джон Кордоба забил пять мячей и сделал два ассиста в первых шести играх в составе "Краснодара".
Как сообщает пресс-служба "быков", это лучший результат в истории клуба для дебютанта по системе "гол+пас".
Также колумбиец установил рекорд "Краснодара" по числу забитых новичком голов в шести официальных матчах.
Напомним, что Кордобу купили у "Герты" за 20 миллионов евро, подписав с ним контракт до 2025 года.
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