Новичок "Краснодара" принес команде победу в товарищеском матче

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Новичок "Краснодара" принес команде победу в товарищеском матче

Завершились два товарищеских матча с участием российских клубов. "Краснодар" победил "Оренбург" благодаря голу новичка команды Дмитрий Стоцкий. "Рубин" победил израильский "Маккаби".

"Рубин" – "Маккаби" Петах-Тиква Израиль - 1:0 (1:0)
Гол: Коновалов.

"Рубин": Акмурзин (Бабурин, 46), Голдобин, Камболов, Гранат, Байрамян, Махатадзе (Гиниятуллин, 53), И. Коновалов (Мухаметзянов, 46), Могилевец, Полоз, Бухаров.

"Краснодар" – "Оренбург" – 1:0 (0:0)
Гол: Стоцкий, 79 - 1:0

"Краснодар": Синицын, Спайич (Черников, 61), Мартынович, Рамирес (Калинин, 39), Петров, Перейра (Шишкин, 61), Каборе, Жигулев (Окриашвили, 61), Стоцкий, Мамаев, Вандерсон.

"Оренбург": Фролов, Терехов, Андреев, Ойеволе, Маляров, Чиркин, Сутормин, Афонин, Бегич, Козлов, Чуканов.

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