Новичок "Краснодара" пропустит полгода. Он травмировался в первом же матче

Адриен Дюран, агент защитника "Краснодара" Абруаза Ойонго подтвердил, что его подопечный получил травму крестообразных связок колена.

"Амбруаз получил травму крестообразных связок, это правда. Он пропускает 6 месяцев", — цитирует Дюрана "СЭ".

Напомним, футболист получил повреждение в матче 20-го тура РПЛ против "Урала" (2:2). В своем дебютном матче за "Краснодар" камерунец вышел на поле на 33-й минуте, сменив получившего травму Евгения Чернова. Однако затем сам защитник тоже почувствовал дискомфорт в колене и не вышел на вторую половину игры.