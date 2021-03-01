Новичок "Краснодара" пропустит полгода. Он травмировался в первом же матче

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Новичок "Краснодара" пропустит полгода. Он травмировался в первом же матчеАдриен Дюран, агент защитника "Краснодара" Абруаза Ойонго подтвердил, что его подопечный получил травму крестообразных связок колена.

"Амбруаз получил травму крестообразных связок, это правда. Он пропускает 6 месяцев", — цитирует Дюрана "СЭ".

Напомним, футболист получил повреждение в матче 20-го тура РПЛ против "Урала" (2:2). В своем дебютном матче за "Краснодар" камерунец вышел на поле на 33-й минуте, сменив получившего травму Евгения Чернова. Однако затем сам защитник тоже почувствовал дискомфорт в колене и не вышел на вторую половину игры. 

"Быки" арендовали 29-летнего защитника у "Монпелье" до конца текущего сезона.

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