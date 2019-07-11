Новичок "Краснодара" сравнил чемпионаты России и Португалии
Новичок "Краснодара" Кайо Панталеао выразил мнение, что уровень РПЛ выше по сравнению с чемпионатом Португалии.
"В российском чемпионате больше времени уделяется физической подготовке, это главное отличие от португальского чемпионата. Игрок, который переходит в российский чемпионат, должен привыкнуть к тому, что придётся много работать над физикой. В первую очередь для меня переход в "Краснодар" - это новый опыт. Уровень российского чемпионата выше, чем в Португалии, поэтому и задача здесь серьёзнее", - сказал Кайо.
Напомним, что "Краснодар" купил 23-летнего бразильца у "Санта-Клары" за 3 миллиона евро.
В составе португальской команды полузащитник провёл 42 матча, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20