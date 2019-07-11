Новичок "Краснодара" сравнил чемпионаты России и Португалии

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Новичок "Краснодара" сравнил чемпионаты России и Португалии

Новичок "Краснодара" Кайо Панталеао выразил мнение, что уровень РПЛ выше по сравнению с чемпионатом Португалии.

"В российском чемпионате больше времени уделяется физической подготовке, это главное отличие от португальского чемпионата. Игрок, который переходит в российский чемпионат, должен привыкнуть к тому, что придётся много работать над физикой. В первую очередь для меня переход в "Краснодар" - это новый опыт. Уровень российского чемпионата выше, чем в Португалии, поэтому и задача здесь серьёзнее", - сказал Кайо.

Напомним, что "Краснодар" купил 23-летнего бразильца у "Санта-Клары" за 3 миллиона евро.

В составе португальской команды полузащитник провёл 42 матча, результативными действиями не отличался.

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