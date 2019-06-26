Новичок "Краснодара" Вильена выбрал игровой номер

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Новичок "Краснодара" Вильена выбрал игровой номер

Полузащитник "Краснодара" Тонни Триндаде де Вильена присоединился к своей новой команде на сборе в Австрии.

"Быки" провели мини-презентацию 24-летнего голландца. Футболист взял себе 52-й игровой номер.

Сегодня Вильена приступит к тренировкам с "Краснодаром".

Напомним, что российский клуб купил хавбека у "Фейеноорда" за 9 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.

Не пропустите: "Краснодару" не удалось подписать лучшего бомбардира "Сент-Этьена". | http://soccernews.ru
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