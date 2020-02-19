Новичок "Крыльев Советов" Хади проводит первую тренировку с клубом

"Крылья Советов" подтвердили трансфер полузащитника сборной Ирана Сафы Хади. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В клубе сообщили, что футболист прибыл в расположение команды в Испании и проводит первую тренировку.

Начинаем новый трудовой день. В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе «Крыльев». pic.twitter.com/JS1kT734eG — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 19, 2020

21-летний футболист провел 14 матчей в составе сборной Ирака, на клубном уровне в этом сезоне хавбек провел 8 игр и забил 1 гол.

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