Новичок "Крыльев Советов" Хади проводит первую тренировку с клубом

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Новичок "Крыльев Советов" Хади проводит первую тренировку с клубом

"Крылья Советов" подтвердили трансфер полузащитника сборной Ирана Сафы Хади. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В клубе сообщили, что футболист прибыл в расположение команды в Испании и проводит первую тренировку.

21-летний футболист провел 14 матчей в составе сборной Ирака, на клубном уровне в этом сезоне хавбек провел 8 игр и забил 1 гол.

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